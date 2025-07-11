米コーヒーチェーン、スターバックスの中国事業に対する出資持ち分の売却計画が進められる中、約30社に上るプライベート・エクイティ（PE）ファンドが入札に名乗りを上げていることが、9日に関係者の話で明らかになりました。提示された企業評価額は、最大で100億ドル（約1兆4600億円）に達するとされ、買収を巡る競争が激しさを増しています。入札に名乗りを上げているのは、中国国内外のPEファンドで、提出された非拘束的な入札