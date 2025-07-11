タレントの井上咲楽（25）が10日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演し、「孤独」だと明かした。芸能界に友人と呼べる存在がいなく「病みますよ」とぽつり。栃木の実家には「月に1〜2回帰ってて」と言い、東京では「孤独です」と話した。「もちろん上京して、芸能界に関係なく友達はできて。前住んでたところのご近所さんとか友達はできたけど、なんか寂しい。孤独感はぬぐえない」と吐露。