◆イースタン・リーグ巨人―日本ハム（１１日・ジャイアンツ球場）不振により４日に出場選手登録を抹消された巨人・大城卓三捕手が、先制適時打を放った。イースタン・日本ハム戦に「４番・一塁」で先発。両軍無得点の初回１死一、三塁の好機で相手の先発左腕・松浦に対すると、２ボールから外角の変化球を捉えて右前適時打とした。今季１軍では６４打数９安打、打率１割４分１厘と低迷したが、これで２軍降格後は５戦連続