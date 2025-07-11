米カリフォルニア州ロサンゼルスで現地時間の９日夜、約１２０メートルの地下で建設中のトンネルの一部が崩落し、作業員の男性３１人が一時的に閉じ込められた（ＣＮＮ）米カリフォルニア州ロサンゼルスで現地時間の９日夜、約１２０メートルの地下で建設中のトンネルの一部が崩落し、作業員の男性３１人が一時的に閉じ込められた。消防などが懸命の救助活動を行った結果、全員が無事に脱出した。トンネルは何の予兆もなく突然崩落