巨人は１１日、ジャイアンツ球場で元ＤｅＮＡ・乙坂智外野手の入団テストを行った。２軍のイースタン・リーグ日本ハム戦の試合前練習に参加する形で実施。屋内での打撃練習、屋外での守備練習、シートノックなどを行った。シートノックではセンターに入った。横浜スタジアムでのナイターＤｅＮＡ戦の前に訪れた阿部監督や、桑田２軍監督ら首脳陣がクロスチェック。吉村禎章編成本部長は「時差ぼけもあるだろうけど、普通に