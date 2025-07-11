◆五稜郭Ｓ・３歳上３勝クラス（７月１２日、函館競馬場・芝１８００メートル）＝７月１１日、函館競馬場テーオーダグラス（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リアルスティール）が連勝でオープン入りを狙う。須貝調教師は「いい感じで調整できた」とうなずいた。前走は４角２番手から抜け出したが、残り１００メートル付近で内から伸びてきた馬に並ばれた。そこから加速して一気に差し返し、勝負根性が光るレースだった。「前走