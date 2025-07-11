◆第１０７回全国高校野球選手権兵庫大会▽２回戦東洋大姫路９―２高砂＝７回コールド＝（１１日・ウインク）兵庫大会は２回戦が行われ、初戦に臨んだ春Ｖの東洋大姫路が、高砂を７回コールドで退けた。３回１死、１番・渡辺拓雲二塁手（３年）の二塁打から４連打で３点を先制すると、５回には白鳥翔哉真左翼手（３年）の中前適時打などで２点を追加。７回は敵失も絡み４得点と、計１５安打で９得点を挙げた。投げては背番号