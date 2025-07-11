【2025年 上半期 Nintendo Switchソフト ダウンロードランキング】 7月11日 公開 任天堂は、2025年上半期の「Nintendo Switchソフト ダウンロードランキング」を本日7月11日に公開した。 本ランキングでは、2025年1月1日より6月30日までにニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアで販売されたNintendo Switch用有料ダウンロードソフトのトップ30を公開