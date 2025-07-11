女優・タレントの長濱ねる（26歳）が、7月10日に放送されたバラエティ番組「アメトーーク！」（テレビ朝日系）に出演。“背徳感”があって好きな「チキンラーメン」のアレンジレシピについて語った。“インスタントラーメン芸人”がテーマの今回、長濱は8年ぶりに発売する2nd写真集「長濱ねる」の宣伝を兼ねて同番組に出演。長濱は「チキンラーメン」について、「チキンラーメン好きで。好きなアレンジレシピがあって」と話し、「