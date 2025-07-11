7月8日、女優の吉岡里帆が自身のInstagramを更新。新番組に出演することを報告した。「7月12日から始まる新番組『知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？』（NHK）への出演の告知でした。ともにMCを務めるタモリさん、ノーベル賞受賞者の山中伸弥さんとの3人で一緒に写っている写真を投稿しています。3人とも笑顔で決めポーズをしているカットもあり、吉岡さんのノリノリ具合が感じ取れますね」（スポーツ紙記者）同番組