中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京7月11日】中国商務部の何詠前（か・えいぜん）報道官は10日の記者会見で、欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長が演説で、中国を市場参入、補助金、政府調達、輸出管理規制、過剰生産能力などの問題で非難したことに関し、EU首脳の主張は中国とEUの経済・貿易関係の現状を真に反映しておらず、双方の経済・貿易主管部門間の対話と意思疎通による前向きな進展も反映