歌手の木村カエラ（40）が27日、自身のインスタグラムを更新。豪華スリーショットを披露した。木村は「AcneStudios本日7/11から、青山にNEWOPEN。ひと足先に遊びに行ってきました」とファッションブランドを紹介。「20周年の武道館LIVEの時のデニムも、アクネだったんだ。大好きなブランドです」と明かし、「地下のフロアの大きさ、かわいさ。みんなもぜひ遊びに行ってみてね！」と呼びかけた。さらに「なおみちゃん