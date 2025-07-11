「BLACK SUMMER WEEK」ロゴ入り氷のう販売も 千葉ロッテマリーンズはオフィシャルスポンサーである小久保製氷冷蔵株式会社と新たに「熱中症対策パートナー」を締結したことを発表した。 ZOZOマリンスタジアムに来場したファンの熱中症対策として、7月12日(土)の埼玉西武戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)を皮切りに、7・8月のホーム開催試合の計11試合を対象として、マリーンズス