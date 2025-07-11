グラビアアイドルの橋本梨菜（31）が11日までに自身のインスタグラムを更新。黒キャミ姿の“夏やのに太ってる”ショットを公開した。「毎日たのしくてご飯も美味しくて頭かかえてる夏やのに太ってるってどゆことなん」とつづり、黒いキャミソール姿などの写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「え、かわいすぎないですか？」「楽しくて、美味しくて、心が肥えてるってことで」「めっちゃめちゃ可愛いですね〜」