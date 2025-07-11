アプリ開発者の収益化を助けるとされるライブラリ「Mellowtel」が存在し、ユーザーネットワーク帯域幅をAI企業に提供して見返りとして金銭を得ていることが話題になっています。Mellowtelについてはプライバシー侵害やセキュリティリスクの懸念も浮上していますが、Mellowtelの開発者は疑惑を否定しています。Mellow Drama: Turning Browsers Into Request Brokers | Secure Annexhttps://secureannex.com/blog/mellow-drama/Brows