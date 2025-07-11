勤務先の障害児支援施設内で大麻を栽培したとして、神奈川県警は１０日、大和市の会社員の男（３１）を大麻草栽培規制法違反（栽培）の疑いで現行犯逮捕したと発表した。逮捕は９日。発表によると、男は９日、自身が管理者を務める藤沢市内の施設で、大麻草２本を栽培した疑い。調べに「自分で栽培したら安く済むのではないかと思った」と容疑を認めている。今月に入ってから県警に情報提供があり、捜査員が施設内を捜索した