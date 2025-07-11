勤務先の警察署で同僚の財布から現金を盗んだとして、警視庁は１１日、下谷署地域課の４０歳代の男性巡査部長を窃盗容疑で東京地検に書類送検し、停職１か月の懲戒処分とした。巡査部長は同日付で依願退職した。捜査関係者によると、巡査部長は５月上旬、署内の同僚のロッカーに入っていた財布から１０００円を盗んだ疑い。１〜５月に十数回にわたり、同様の手口で総額約８万円を盗んだといい、調べに「家に帰るのが嫌で、カラ