全国の最低賃金2025年度の最低賃金（時給）改定を巡る議論が11日、厚生労働省審議会で始まった。現在の全国平均は1055円。物価高を受け、石破茂首相は「20年代に1500円」との目標を掲げ、引き上げ圧力を強めている。計算上、達成には25〜29年度改定で毎回7.3％の引き上げが必要なため、初回となる25年度は初の1100円台が視野に入る。7月末にも結論を出す。議論するのは労使の代表と有識者の3者で構成する中央最低賃金審議会で