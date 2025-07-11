結婚生活では、さまざまな問題に直面します。今回は、夫婦関係の危機と改善法を紹介します。【自己中心的な振る舞い】自己中心的な行動は、相手に対して精神的なストレスを与え、二人の間に亀裂を生むことがあります。相手の感情を考慮し、共感することが、夫婦関係を円滑に保つ鍵です。【責任逃れ】結婚生活においては、双方が支え合って問題を解決することが理想的です。責任感不足は、関係の基盤を揺るがす可能性があるので、互