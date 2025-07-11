国際サッカー連盟(FIFA)審判委員長のピエルルイジ・コリーナ氏が、クラブワールドカップで導入された新たなシステムやルールに手応えを示した。FIFA公式サイトが伝えている。今大会のクラブW杯ではこれまで禁じられていた主審のカメラ着用が行われ、目線映像は試合中継でも使用されており反響を呼んでいる。コリーナ委員長は準決勝までが終了した中で「期待を上回った」と総括。好評ぶりに「なぜ(他大会の)全試合でやらないの