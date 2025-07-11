マルチオイルが人気のビューティーケアブランド「SINN PURETÉ（シン ピュルテ）」から、新しくスカルプブラシが登場。ハート型がかわいい「ハートロック スカルプブラシ」で、頭皮のコリや毛穴汚れをすっきりオフしてみませんか？公式オンラインストア／Cosme Kitchen／Biople／Biopでは、7月11（金）より先行販売がスタート。「シン ピュルテ」取扱店舗では、7月22日（火）から一般販売が開始されます。「シン ピュルテ」か