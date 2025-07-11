【モデルプレス＝2025/07/11】女優の木村文乃が10日、自身のInstagramを更新。手作りの豪華な食事の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】木村文乃、品数豊富な手料理◆木村文乃、品数豊富な手料理公開木村は「先日のごはんでした」と家庭での食事風景を公開。「豚肉とキャベツナスとたまごの みりん入れ忘れて味キリッとしちゃった炒め」「トマトとネギの中華ナムル風」「豆苗としらすのおひたし」「サケのバタぽん炒め」「じ