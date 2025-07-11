Image: Laura Hutton / Shutterstock デザインチームを見るのはティム・クックに。ティム・クックにとってもジェフ・ウィリアムズの退任はサプライズだったのでしょうか。もはやアメフトで、チームメイト全員が不安げに見つめる中、「ジェフが怪我した！クック監督は何十年もプレーしてないけど、残っているQBは監督、あなただけです、やってください！」というような状況だったんでしょうか