【第143話】 7月11日 公開 価格：80ポイント 【拡大画像へ】 新潮社は7月11日、同社のコミック配信サイト「コミックバンチKai」にてマンガ「極主夫道」第143話を公開した。価格は80ポイント。 本作は、おおのこうすけ氏によるアットホーム任侠コメディ。かつて「不死身の龍」と呼ばれていた元・伝説のヤクザが専業主夫となり、ドタバタな日常を繰り広げていく。