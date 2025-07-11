『名探偵コナン』の新グッズ「ねむねむころりんアクリルスタンド」のVol.5とVol.6がセガ フェイブから発売された。 名探偵コナン、ファッションの「真実はいつもひとつ！」とは限らない？日常使いに便利なアパレルアイテム おやすみ姿がかわいく、デスクや様々な場所に飾りたくなるようなアクリルスタンド。7月10日（木）より各種ECサイトにて予約受付が開始された。 ■販売情報名探偵コナンねむねむころりんアクリルス