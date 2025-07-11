Aぇ! groupが、7月22日発売の雑誌「Myojo」9月号（集英社）通常版・ちっこい版の表紙・裏表紙、そして中面の特集12ページに登場する。【写真】Aぇ! groupが登場するちっこい版表紙は、夏らしいマリンテイストの衣装で爽やかな雰囲気に結成6周年にリリースしたファーストアルバムを引っ提げて全国7都市30公演、36万人を動員したアリーナツアーを成功させたAぇ! group。2026年春にはメンバー全員が主演する映画『おそ松さん』の