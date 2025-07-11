バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長（62）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。芸人コンビの仲を取り持とうとしたエピソードを披露した。現役引退後はバラエティー番組でも活躍し、2002〜07年のフジテレビ「こたえてちょーだい！」では、番組MCを担当していた川合氏。「ぽかぽか」金曜日班にそのスタッフがいるということで、当時の逸話として「ケンカす