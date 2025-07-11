タレントのスザンヌ（38）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“背中丸見え”ギンガム・ワンピース姿を披露した。「@fumietanaka_jpのギンガムは冬の間から着たくてうずうずスタンバイしてたの！！はつおろし夏の間いっぱい着るー」とつづり、“背中丸見え”のギンガムチェックのワンピース姿の写真をアップ。「@asamu____が前髪カットとサイドレイヤー入れてくれたお気に入りありがとう今日は熊本でマネ