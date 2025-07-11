久光製薬が続落した。同社は１０日の取引終了後、２６年２月期第１四半期（３～５月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比３．２％減の３４６億６５００万円、営業利益は同１８．９％減の３３億６４００万円、最終利益は同４６．４％減の２５億６４００万円だった。通期の計画に対し最終利益は約１２％の進捗率とあって、業績の下振れを警戒した売りが優勢となったようだ。 国内では薬価改定や後発品使用促進策の影