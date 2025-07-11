丸千代山岡家が底堅い。同社は１０日の取引終了後、６月度の売上高速報を発表した。既存店売上高は前年同月比１８．６％増となった。前年比の伸び率は前月（２９．６％）を下回り、朝方は下げに沈む場面があったが、２５日移動平均線近辺では押し目を拾う姿勢がみられ、持ち直した。６月の既存店の客数は１４．４％増、客単価は３．７％増だった。同社は前年同月の売上高が高水準だったことや、やや早い猛暑があったことを踏まえ