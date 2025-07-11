「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在で北浜キャピタルパートナーズが「売り予想数上昇」４位となっている。 北浜ＣＰは続落。５月上旬は２０円前後に位置していたが、その後は商いを伴い急速に上値を指向する展開となり、今週９日には１１１円の高値をつけるなど約２カ月で５倍以上に化けている。超低位株人気の先導役ともなったが、ファンダメンタルズからカイ離し