アイリッジが反発している。この日、チケット販売管理システム「ＲＡＰ」や株式投資管理・分析アプリ「カビュウ」などの開発・運営を行うテコテック（東京都渋谷区）と、アプリビジネス及びＤＸ領域に関して業務提携したと発表しており、好材料視されている。 今回の提携により、テコテックは今後、アイリッジが運営する１億超の月間アクティブユーザーを抱えるアプリビジネスプラットフォーム「ＡＰＰＢ