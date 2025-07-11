タレントの熊切あさ美が２６年ぶりに行ったパフォーマンスへの感謝を述べた。熊切は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「フジテレビで生まれたチェキッ娘がまさかのテレビ東京＠ｔｅｒｅｔｏ．ｏｎｇａｋｕｓａｉテレ東音楽祭で１夜限りの復活」とコメントした。１９９８年１０月にデビューし１９９９年１１月に解散した「チェキッ娘」は、番組内での特別企画「ひと花咲かせた伝説のアーティスト」として出演した。