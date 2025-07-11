警視庁下谷警察署の40代の男性巡査部長が同僚から現金を盗んだとして書類送検されたことがわかりました。巡査部長は、他の同僚からも繰り返し盗んだとみられています。窃盗の疑いで書類送検されたのは、下谷警察署の地域課の男性巡査部長（40代）です。捜査関係者によりますと、巡査部長は今年5月、下谷署の更衣室ロッカーにあった同僚の財布から現金1000円を盗んだ疑いがもたれています。財布から現金が度々無くなっていることに