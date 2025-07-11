株式会社焦点工房は、Megadapの電子マウントアダプター「ETZ21 Pro+」を7月11日（金）に発売した。ソニーEマウントレンズをニコンZマウントボディに装着できるオートフォーカス対応モデル。希望小売価格は4万3,000円。 従来モデル「ETZ21 Pro」の後継として開発された製品。主な改良点として、マニュアルフォーカス時にカメラ本体のピント表示機能（フォーカスエイド）に対応したほか、