◆五稜郭Ｓ・３歳上３勝クラス（７月１２日、函館競馬場・芝１８００メートル）＝７月１１日、函館競馬場壇ノ浦Ｓ１０着からの巻き返しを期すエラトー（牝４歳、栗東・上村洋行厩舎、父サクソンウォリアー）は朝一番で角馬場へ。落ち着いた雰囲気で好気配を漂わせた。黒野助手は「追い切りは感触を確かめる程度だったのでダメージもなく、順調。先週までにつくっているので仕上がりは問題ない」と胸を張った。近２走は着順を落