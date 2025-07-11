アメリカのトランプ大統領は、カナダからの輸入品に対し、35％の関税を課すと明らかにしました。【映像】SNSで公開された書簡トランプ大統領は7月11日、自身のSNSにカナダのカーニー首相に宛てた書簡を公開し、カナダからの輸入品について、8月1日から35％の関税を課すと明らかにしました。カナダが報復措置を取れば、税率をさらに引き上げると牽制しています。トランプ氏は6月、カナダによるアメリカのIT企業を対象とした