【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■本編を鑑賞中の渡辺翔太は、多彩な表情を見せる！ Snow Manの渡辺翔太が主演を務める映画『事故物件ゾク 恐い間取り』（7月25日公開）より、新幕間映像＜アトラクション編＞が解禁となった。 映像では、主題歌であるSnow Manの「SERIOUS」が流れるなか、渡辺を中心にキャストたちが“ゾクゾクダンス”を披露する愛らしいシーンも。本編を鑑賞中の渡辺も、唖然とした表情を浮か