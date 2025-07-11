¢£ÅÏÊÕ¤È¿¼ß·¤¬2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥á¥ó¥Ðー¸Ä¡¹¤ËÍ¿¤¨¤¿¤¤¾Þ¤âÈ¯É½ ¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛSnow Man¡ÖSERIOUS MAGAZINE¡×ÅÏÊÕæÆÂÀÊÔ¡õ¿¼ß·Ã¤ºÈÊÔ¤Ê¤É Snow Man¸ø¼°X¤Ç¡¢¿·¶Ê¡ÖSERIOUS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Î¤»¤¿¡ÖSERIOUS MAGAZINE¡×¤¬»ÏÆ°¡£ÅÏÊÕæÆÂÀÊÔ¤È¿¼ß·Ã¤ºÈÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ÅÏÊÕÊÔ¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤¬¡ÖSERIOUS¡×MV¤Î°áÁõ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ëµó¤²¤¿¡¢¥½¥í¥·ー¥ó¤Î¥»&#1