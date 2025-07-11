米格闘技メディア『Home of Fight』は総合格闘家でUFCフライ級7位のマネル・ケイプ（アンゴラ）の変則的でキレのあるスパーリング映像をアップ。動画とともに「マネル・ケイプは怪我をしてブランドン・ロイバル戦を欠場するまでは、人生最高のコンディションだった」と投稿した。 ■「別次元の動きを見せていた」 ケイプは6月28日（日本時間29日）に米・ラスベガスのT-モバイル・アリーナで開催された「UFC317」で