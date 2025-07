ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『トイ・ストーリー』の30周年をお祝いするスペシャルなカフェ「トイ・ストーリー」OH MY CAFEが期間限定オープン!これまでの『トイ・ストーリー』の歴史を振り返るメニューの数々や、にぎやかで楽しいスペシャルグッズが展開されます☆ ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」OH MY CAFE スケジュール:東京/表参道:OH MY CAFE開催期間:2025年7月25日(金)〜