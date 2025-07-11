◇第45回日米大学野球選手権（11日、ハードオフエコスタジアム新潟）7月8日から開幕した日米大学野球選手権。2011年にアメリカで行われた第38回大会では日本代表に当時、大学ビッグ3と称されていた明治大の野村祐輔投手、東海大の菅野智之投手、東洋大の藤岡貴裕投手が勢ぞろいしました。現在、巨人で打撃投手を務める藤岡貴裕さんは、野球としては高いレベルの選手がたくさん集まっていて、いい経験になったと当時を振り返りまし