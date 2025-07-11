タレントの小倉優子さんが自身の公式ブログを更新。手羽中料理の調理風景と完成した料理の写真を公開しました。 【写真を見る】【 小倉優子 】「ビールが飲みたくなります」黄金色の手羽中料理と久しぶりのデニムコーデを披露小倉さんは「我が家は、手羽中とお刺身率が高い」と書き出し、「今日も手羽中とお刺身でした」と、手羽中料理が我が家の定番メニューであることを紹介しました。 料理の写真では、こんがりと焼