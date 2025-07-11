【アムンディ・エビアン選手権】第1日【もっと読む】練習熱心なアマチュアゴルファーのみなさん、しっかり素振りをやっていますか？現地時間10日の早朝7時12分に10番からスタートした渋野日向子（26）はショットが乱れ、2バーディー5ボギー1ダブルボギーの5オーバー113位。予選落ちの危機だ。10日付の本紙で指摘したように渋野は今大会と相性が悪い。海外メジャー5大会のうち、ベスト7入りがないのは、このエビアンだけ。過去3