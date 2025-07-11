「高校野球兵庫大会・２回戦、東洋大姫路９−２高砂」（１１日、姫路ウインク球場）ダブルエースがとうとう、顔をそろえた。優勝候補の東洋大姫路が初戦に臨み、七回コールドと好発進した。プロ注目ながらセンバツ初戦で右肘痛を発症していた阪下漣投手（３年）は今大会、当初はメンバー外だったが期限となるこの日の試合前に背番号１０で登録された。先発はエースナンバーの木下鷹太投手（３年）。「甲子園に行くため、初