モンベル／辰野勇 会長 2018年の西日本豪雨で被害を受けた岡山県矢掛町で10日、高校生が防災について学びました。 （モンベル／辰野勇 会長）「東北の大きな地震が起こった。津波が起こりました」 岡山県矢掛町の矢掛高校が1年生を対象に毎年行っている防災教室です。 防災意識と災害対応力の向上などで矢掛町と連携協定を結んでいるアウトドア用品の製造・販売の大手「モンベル」の創業者、辰野勇会長が講演しまし