警視庁の巡査部長が警察署内のロッカーから現金を盗んだ疑いで書類送検されました。警視庁下谷警察署で勤務する40代の巡査部長の男は2025年5月、署の更衣室のロッカーから現金1000円を盗んだ疑いがもたれています。以前から現金がなくなっていることを不審に思った同僚がカメラを設置したことから巡査部長の犯行が発覚しました。巡査部長は1月から5月にかけて十数回にわたり、あわせて8万円を盗んだとみられていて警視庁は停職1ヵ