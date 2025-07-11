多国籍ボーイズグループ・ＮＣＴの元メンバー・テイル（本名：ムン・テイル・３１）が、集団性的暴行容疑に関する一審裁判で懲役刑が下され、法廷拘束されたと１０日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。テイルは２０２４年６月、酒に酔った女性を集団で性的暴行した疑いが持たれ、同年８月に警察の調査を受けた後、９月に検察へ送致された。記事によると１０日午後２時、ソウル中央地方裁判所でテイルと知人２人