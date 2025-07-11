7月5日（土）に放送した「ブレイクスルー」を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】ダイヤモンドで“究極の半導体”を量産へ…原発廃炉から未来都市を創造“究極の半導体”で半導体大国ニッポンの復活を目指すのが、今回の開拓者・大熊ダイヤモンドデバイスCEOの星川尚久だ。開発しているのは、人工ダイヤでつくるダ