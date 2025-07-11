四川航空は、札幌/千歳〜成都線の運航を、10月26日から再開する。水・金・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は札幌/千歳発が7時間5分、成都発が5時間35分。同路線は四川航空のみが運航することになる。■ダイヤ3U3988札幌/千歳（16：30）〜成都（22：35）／水3U3988札幌/千歳（21：00）〜成都（03：05+1）／金・日3U3987成都（08：55）〜札幌/千歳（15：30）／水3U3987成都（13：25）〜